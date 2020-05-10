10 мая. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье пока не будут штрафовать граждан за нарушение «масочного» режима, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.



По словам губернатора, пока нарушителям «масочного» режима не будут выписывать штрафы, им будут делать замечания. Введение штрафов решено отсрочить.



С 12 мая в Подмосковье в связи с распространением коронавируса вводится «масочный» режим. Граждане обязаны будут носить маски при нахождении в местах общего пользования, к которым отнесены объекты торговли, общественный транспорт, продолжающие работать предприятия, медицинские организации.



В Москве с 12 мая в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси будет обязательным использование не только масок, но и перчаток.