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Город (Москва и область)     18.03.2019 22:21

В Подмосковье проверят информацию о «фальшивых» записях о посещении врачей

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Теги:  Московская область  Подмосковье  врачи 

18 марта. Mossovetinfo.ru - В Московской области проверят информацию о недостоверных записях о посещении врачей в Одинцове. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Мисюкевич.

Ранее в социальных сетях жители Одинцова начали сообщать о «фальшивых» записях о посещении врачей. Люди отмечали, что не посещали врачей, но записи о посещениях имеются.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  врачи 

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