18 марта. Mossovetinfo.ru - В Московской области проверят информацию о недостоверных записях о посещении врачей в Одинцове. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Мисюкевич.



Ранее в социальных сетях жители Одинцова начали сообщать о «фальшивых» записях о посещении врачей. Люди отмечали, что не посещали врачей, но записи о посещениях имеются.