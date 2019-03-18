18 марта. Mossovetinfo.ru - В Московской области проверят информацию о недостоверных записях о посещении врачей в Одинцове. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Мисюкевич.
Ранее в социальных сетях жители Одинцова начали сообщать о «фальшивых» записях о посещении врачей. Люди отмечали, что не посещали врачей, но записи о посещениях имеются.
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