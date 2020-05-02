2 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 12 мая начнут штрафовать граждан за нарушения «масочного» режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.
В пятницу, 1 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому гражданам до 12 мая строго рекомендуется носить медицинские маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования. С 12 мая режим ношения масок в общественных местах станет обязательным.
Контроль за соблюдением «масочного» режима» будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. До 12 мая граждан будут просить соблюдать рекомендованные меры. После 12 мая за появление в общественных местах без маски граждане могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей.
На 2 мая в Московской области выявлено 13 314 случаев заболевания коронавирусом.
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