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Город (Москва и область)     29.04.2021 19:07

В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

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Теги:  Московская область  Подмосковье  МЧС  противопожарный режим 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Во время действия режима запрещается разводить открытый огонь, в том числе на приусадебных участках, а также жечь траву и жарить шашлыки на природе.

На приусадебных участках разводить шашлыки можно, однако это разрешается делать только в стационарных мангалах, расположенных не ближе 5 метров от дома. Площадь вокруг мангала должна быть очищена от мусора не менее чем на 2 метра, а под рукой необходимо иметь первичные средства пожаротушения, например песок.

За нарушение противопожарного режима гражданам полагается штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Сообщается, что в настоящее время пожарные в Подмосковье ежедневно выезжают на тушение возгораний травы не менее 200 раз за сутки. Для предотвращения возгораний организованы рейды, в которых совместно принимают участие сотрудники МЧС, МВД и добровольцы.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  МЧС  противопожарный режим 

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