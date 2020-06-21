21 июня. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье составили перечень водоемов, на которых бесплатно можно ловить рыбу, в этом году в него вошли семь водоемов в разных районах области. Подборку составили «Богородские вести».
В первую очередь рыбу можно ловить на Москве-реке. Лучше всего это делать рядом с селами Софьино и Фаустово, у деревни Поречье, под Коломной, Жуковским, Бронницами, Звенигородом и Кубинкой. Также хорошо ловится рыба в реке Протва на юге Подмосковья. Однако, в последнее время местные жители отмечают, что Протва загрязнена вбросами.
Кроме того, ловить рыбу рекомендуется в Клязьминском, Можайском и Истринском водохранилищах, и в двух озерах: в озере Сенеж и в озере Святое возле Святое.
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