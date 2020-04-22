22 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Подмосковье начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Кроме того, на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц маски бесплатно раздают волонтеры.
Маски раздают по решению губернатора региона Андрея Воробьева. На настоящий момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых по 2 медицинские маски. Пока их раздают в Одинцово, Химках, Долгопрудном, Домодедово и Реутове, однако в дальнейшем их будут раздавать во всех муниципалитетах области.
С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 6590 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 186 человек, скончались – 49 человек.
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