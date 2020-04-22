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Город (Москва и область)     22.04.2020 18:58

В Подмосковье сотрудники ГИБДД и волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски

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Теги:  коронавирус  медицинские маски  ГИБДД  волонтеры  Московская область 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Подмосковье начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Кроме того, на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц маски бесплатно раздают волонтеры.

Маски раздают по решению губернатора региона Андрея Воробьева. На настоящий момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых по 2 медицинские маски. Пока их раздают в Одинцово, Химках, Долгопрудном, Домодедово и Реутове, однако в дальнейшем их будут раздавать во всех муниципалитетах области.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 6590 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 186 человек, скончались – 49 человек.


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Теги: 
коронавирус  медицинские маски  ГИБДД  волонтеры  Московская область 

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