18 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца апреля в Московской области развернут дополнительно более 7,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«От нас требуется до конца месяца подготовить 7 566 коек, из них с кислородом 5 929», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Воробьев также сообщил, что новые койки будут оборудованы в отдельно стоящих здания, которые будут оснащены всем необходимым.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, поручил завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом.
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