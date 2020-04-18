18 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца апреля в Московской области развернут дополнительно более 7,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«От нас требуется до конца месяца подготовить 7 566 коек, из них с кислородом 5 929», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».



Воробьев также сообщил, что новые койки будут оборудованы в отдельно стоящих здания, которые будут оснащены всем необходимым.



Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, поручил завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом.