Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.09.2019 17:21

В Подмосковье стартовало производство новых автобусов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  автобусы  общественный транспорт  производство 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) начал производство новых пассажирских автобусов для Московской области, сообщил в интервью телеканалу «360» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новая модель автобуса ЛИАЗ-5292 имеет вдвое больше сидячих мест по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, Wi-Fi, видеокамерами, USB-зарядками. Автобусы будут собирать из комплектующих отечественного производства.

До конца текущего года областная компания «Мострансавто» получит 300 автобусов новой модели, а общий объем заказа составляет 662 автобуса большого класса и 29 ученических. Полностью выполнить заказ планируется до конца 2020 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  автобусы  общественный транспорт  производство 

Возврат к списку

Лента новостей

17:21 Город (Москва и область) В Подмосковье стартовало производство новых автобусов

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

14:16 Город (Москва и область) У МКАД появится станция метро

14:04 В России Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru