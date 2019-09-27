27 сентября. Mossovetinfo.ru – Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) начал производство новых пассажирских автобусов для Московской области, сообщил в интервью телеканалу «360» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.



Новая модель автобуса ЛИАЗ-5292 имеет вдвое больше сидячих мест по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, Wi-Fi, видеокамерами, USB-зарядками. Автобусы будут собирать из комплектующих отечественного производства.



До конца текущего года областная компания «Мострансавто» получит 300 автобусов новой модели, а общий объем заказа составляет 662 автобуса большого класса и 29 ученических. Полностью выполнить заказ планируется до конца 2020 года.