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Город (Москва и область)     16.06.2021 13:54

В Подмосковье вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Андрей Воробьев 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса в регионе, документ опубликован на официальном сайте регионального правительства

Основным пунктом постановления является введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Согласно требованию Главного государственного санитарного врача по Московской области, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли и услуг, а также лица деятельность которых связана с непосредственным контактом с людьми.

Вакцинироваться должны сотрудники магазинов, салонов красоты, СПА-салонов и соляриев, фитнес-клубов, бань, офисов банков, почты, МФЦ, организаций бытовых услуг, больниц и поликлиник, музеев, библиотек, предприятий ЖКХ, детских и оздоровительных лагерей, развлекательных центров, театров и кинотеатров, организаций соцзащиты.

Также обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие региона, сотрудники органов власти Подмосковья и подведомственных им органов.

В общей сложности в Московской области должно быть провакцинировано от коронавируса не менее 60% работающих жителей.

Ранее обязательная вакцинация в сфере торговли и услуг была введена в Москве.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Андрей Воробьев 

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