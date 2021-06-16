16:08 В России ЦИК: порядок голосования на выборах в Госдуму определят исходя из ситуации с COVID-19
15:02 Общество Жара в Москве в предстоящие выходные может побить рекорд 1956 года
13:54 Город (Москва и область) В Подмосковье вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
12:24 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19