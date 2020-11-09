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Город (Москва и область)     09.11.2020 21:31

В Подмосковье введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Теги:  Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус  Московская область  Подмосковье 

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее дополнительные ограничения на территории Подмосковья для предотвращения распространения коронавируса:

В Московской области с 11 ноября:

- по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома.
- по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области.
- автотранспорт учреждений социального обслуживания Московской области будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания гражданам медицинской помощи
- волонтерам предоставляется право бесплатного проезда.

С 16 ноября по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование будет предоставляться дистанционно.

С 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Министерством социального развития приняты следующие решения:

- очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной записи
- приостанавливается деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания Московской области

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Карта места

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Теги: 
Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус  Московская область  Подмосковье 

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