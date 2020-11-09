В Подмосковье введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее дополнительные ограничения на территории Подмосковья для предотвращения распространения коронавируса:



В Московской области с 11 ноября:



- по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома.

- по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области.

- автотранспорт учреждений социального обслуживания Московской области будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания гражданам медицинской помощи

- волонтерам предоставляется право бесплатного проезда.



С 16 ноября по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование будет предоставляться дистанционно.



С 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.



Министерством социального развития приняты следующие решения:



- очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной записи

- приостанавливается деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания Московской области