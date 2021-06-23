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Город (Москва и область)     23.06.2021 17:09

В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Теги:  Московская область  Подмосковье. коронавирус  COVID-19  Андрей Воробьев  ограничения 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых коронавирусных ограничениях в регионе, документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Согласно постановлению, с 24 июня в Подмосковье зрелищные, спортивные, досуговые, выставочные, рекламные и иные мероприятия допускаются в залах при количестве зрителей не более 50 человек, на свежем воздухе при количестве зрителей не более 500 человек.

С 28 июня ограничения не распространяются на зрителей, которые переболели коронавирусом в последние 6 месяцев или сделали прививку от коронавируса.

Кроме того, с 24 июня в фудкортах еду можно заказать только на вынос, запрещается размещение посетителей за столиками.

Работа летних кафе и открытых веранд разрешается только при соблюдении условия: на площади в 3 квадратных метра может находится только один посетитель.

Приостанавливается работа детских игровых комнат, а также работа ночных клубов, дискотек, баров, караоке в период с 23:00 до 06:00.

Запрещается допуск и размещение в гостиницы граждан, не имеющих отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, не переболевших коронавирусом в последние 6 месяцев, а также не привитых от коронавируса.

Приостанавливается посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков. Запрещается использование гражданами инфраструктуры городских парков, за исключением скамеек, теневых навесов и других подобных объектов.

Предприятия общепита могут работать только на вынос. Ограничение не касается граждан, вакцинировавшихся от коронавируса или переболевших коронавирусом в последние полгода, а также граждан, которые еще не достигли 18 лет.

С 15 июля к работе в такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет на портале госуслуг.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещения кафе и ресторанов.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье. коронавирус  COVID-19  Андрей Воробьев  ограничения 

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