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Город (Москва и область)     27.05.2021 13:00

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных

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Теги:  Мособлдума  законы  животные  выгул  нарушения  штрафы 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы приняли поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных.

Как сообщила на заседании регионального парламента старший помощник областного прокурора Александра русина, за последние 1,5 года в органы внутренних дел поступило более 2,5 тысячи жалоб от жителей Подмосковья на нападения собак с причинением вреда здоровью, при этом около тысячи жалоб связаны с нападением собак на детей.

Согласно федеральному законодательству, выгуливать собак можно только в разрешенных местах, потенциально опасные породы собак необходимо выгуливать в намордниках, кроме того, хозяева собак обязаны убирать за ними.

Принятые Мособлдумой поправки вводят штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей за нарушение правил выгула собак. При повторном нарушении размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Если правонарушение приведет к нападению собаки на другое животное, которому в результате будет причинено увечье, или это приведет к его гибели, владелец напавшего животного будет оштрафован на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Если же правонарушение приведет к нападению животного на человека и при этом не содержит уголовно наказуемого деяния, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей.

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Теги: 
Мособлдума  законы  животные  выгул  нарушения  штрафы 

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