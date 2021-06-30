В Подмосковье выявлена фальсифицированная молочная продукция

30 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области выявлена фальсифицированная молочная продукция. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



Речь идет о молочная продукция производства ООО «Полезные продукты» и ООО «Финком». В Роспотребнадзоре отметили, что по адресам, указанным на маркировке, предприятия по производству молочной продукции отсутствуют.



Таким образом, продукция может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.