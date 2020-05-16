16 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 937 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 26 462 случая заболевания. Вылечились 2724 человека, умерли – 262 человека.



В России выявлено 272 043 случая заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 138 969 случаев заболевания.