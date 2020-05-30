30 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 735 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 38 238 случаев. На данный момент в регионе заражены 30 094 человека. Вылечились 7 720 человек, умерли – 424 человека.



В России выявлено 396 575 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 178 196 случаев заболевания.