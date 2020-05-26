26 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 817 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 35 163 случая. На данный момент в регионе заражены 28 662 человека. Вылечились 6 152 человека, умерли – 349 человек.



В России выявлено 362 342 случая во всех регионах. В Москве зафиксировано 169 303 случая заболевания.