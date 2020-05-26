Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.05.2020, 10:45
В Подмосковье за сутки выявлено 817 случаев заражения корнавирусом
26 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 817 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 35 163 случая. На д...
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Город (Москва и область)
26.05.2020, 10:42
В Москве вновь выявлено менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
26 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 830 новых случаев заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб. При этом выздоровело от коронавируса за сутки 8 033 человека. Превы...
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Город (Москва и область)
26.05.2020, 09:59
Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье. В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропу...