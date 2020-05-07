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Город (Москва и область)     07.05.2020 10:48

В Подмосковье за сутки выявлено 842 новых случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

7 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 842 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в Подмосковье подтверждено 17 432 случая заболевания. Вылечились 658 человек. Скончался 141 человек.

В Москве подтверждено 92 676 случаев заболевания. В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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