7 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 842 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 17 432 случая заболевания. Вылечились 658 человек. Скончался 141 человек.



В Москве подтверждено 92 676 случаев заболевания. В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.