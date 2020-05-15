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Город (Москва и область)     15.05.2020 10:36

В Подмосковье за сутки выявлено 945 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

15 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 945 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в Подмосковье подтверждено 25 525 случаев заболевания. Вылечились 2 468 человек. Скончалось 253 человека.

В России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 135 464 случая заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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