15 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 945 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 25 525 случаев заболевания. Вылечились 2 468 человек. Скончалось 253 человека.



В России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 135 464 случая заболевания.