22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксирован 631 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 6590 случаев заболевания. Вылечились 186 человек, скончались – 49 человек.



Всего в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтвержден 31 951 случай заболевания.