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Город (Москва и область)     27.04.2020 10:53

В Подмосковье за сутки зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области за сутки зафиксировано 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 286 человека, скончались – 69 человек.

Всего в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 45 351 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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