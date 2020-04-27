27 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области за сутки зафиксировано 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 286 человека, скончались – 69 человек.



Всего в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 45 351 случаев заболевания.