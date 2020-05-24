24 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 862 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 33 515 случаев. На данный момент в регионе заражены 27 666 человек. Вылечились 5520 человек, умерли – 329 человек.



В России выявлено 344 481 случай во всех регионах. В Москве зафиксировано 163 913 случаев заболевания.