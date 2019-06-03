3 июня. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт начали в помещения МФЦ «Мои документы» в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В помещениях в ходе ремонта проведут частичную перепланировку, что позволит сделать МФЦ более комфортными. Также будут установлены новые окна и двери, для маломобильных граждан обустроят пандусы, лестницы покроют противоскользящим материалом, обновят инженерные системы.
После окончания ремонта в обновленных МФЦ появятся современные комнаты матери и ребенка, детские уголки, залы ожидания станут просторнее, будут обновлены зоны приема и регистрации граждан. Завершить работы планируется до конца 2019 года.
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