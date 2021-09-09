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Город (Москва и область)     09.09.2021 15:33

В пойме реки Чермянки появится четыре теннисных корта

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Теги:  Чермянка  парки  благоустройство  корты  Южное Медведково  Отрадное 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Четыре новых теннисных корта будут обустроены в пойме реки Чермянка на месте старой инфраструктуры, сообщается на портале mos.ru.

Новые корты станут частью спортивного кластера будущего парка «Яуза». Они будут иметь одинаковый размер 23,77 на 10,97 метра, вокруг кортов будут возведены трибуны на 400 зрителей.

На кортах уложат покрытие типа Hard, которое сертифицировано Международной федерацией тенниса и используется на крупных международных турнирах.

Также вокруг кортов установят освещение, для игры в темное время суток, возведут раздевалки и санузлы. Также появится специальная стенка для игры в одиночный теннис.

Работы по обустройству кортов уже начались, рабочие установили ограждение и подготовили площадку под укладку верхнего покрытия. Также началось возведение металлоконструкций. Завершить работы планируется до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянка создадут новый пешеходный маршрут, а также установят два памп-трека


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Карта места

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Теги: 
Чермянка  парки  благоустройство  корты  Южное Медведково  Отрадное 

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