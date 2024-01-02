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Город (Москва и область)
06.01.2024, 11:40
В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу
6 января — Mossovetinfo.ru — В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу, с...
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Город (Москва и область)
04.01.2024, 13:20
Рождественские мероприятия С 5 по 8 января пройдут на площадках по всей Москве - Наталья Сергунина
4 января — Mossovetinfo.ru — С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия, жителей и гост...
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Город (Москва и область)
02.01.2024, 11:34
Ограничения для проезда и парковки машин вводятся по 9 января вдоль закрытых станций метро Калужско-Рижской линии
2 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 2 января 2024 года, с 22:00 по 9 января вдоль закрытых станций метро между «Октябрьск...