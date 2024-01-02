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Город (Москва и область)     06.01.2024 11:40

В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу

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Теги:  Москва  Рождество  транспорт  маршруты  продление 

6 января — Mossovetinfo.ru — В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу, сообщают столичные власти. Метро, МЦК и компенсационные автобусы будут работать до 02.00, а поезда Московских центральных диаметров — до 03.00.

До 03.30 продолжит работу 151 наземный маршрут общественного транспорта, включая 17 трамвайных.

16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме.

На время богослужения в храме Христа Спасителя маршруты автобусов м6 и с755 изменятся. В частности, с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: стадион "Лужники" (южн.) – метро "Кропоткинская".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00. Будут прямые трансляции на ТВ и интернет-каналах..

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Теги: 
Москва  Рождество  транспорт  маршруты  продление 

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