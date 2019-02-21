21 февраля. Mossovetinfo.ru – В преддверии Дня защитника Отечествав московском метро откроется бесплатный барбершоп, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Барбершоп откроется 22 февраля на станции метро «Маяковская». Все желающие смогут бесплатно сделать укладку бороды.
Кроме того, сообщается руководство метрополитена решило сыронизировать над «традиционным» подарком к Дню защитника Отечества и заготовило для мужчин-пассажиров носки. Их будут вручать пассажирам 23 февраля на стойках «Живое общение» с 10 до 17 часов. При этом сообщается, что количество подарков ограничено.
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