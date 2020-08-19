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Город (Москва и область)     19.08.2020 16:03

В приложении «Московский транспорт» появилось расписание всех автовокзалов столицы

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Теги:  приложения  Московский транспорт  автовокзалы 

19 августа. Mossovetinfo.ru – В приложении «Московский транспорт» появилось расписание всех автовокзалов Москвы, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Достаточно ввести в приложении название автовокзала или указать его на карте, после чего приложение покажет время отправления и прибытия рейсов. Кроме того, приложение покажет количество остановок в пути, стоимость билетов, количество свободных мест на нужном рейсе.

Также с помощью приложения можно выбрать дату отправления на 2 месяца вперед, а также позволяет перейти на сервис покупки билетов.

Также сообщается, что в ближайшее время в приложении появятся функции броинрования электросамоката и аренды велосипедов, а также отображение уровеня загруженности наземного транспорта и загруженности дорог в реальном времени.


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Карта места

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Теги: 
приложения  Московский транспорт  автовокзалы 

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