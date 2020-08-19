19 августа. Mossovetinfo.ru – В приложении «Московский транспорт» появилось расписание всех автовокзалов Москвы, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Достаточно ввести в приложении название автовокзала или указать его на карте, после чего приложение покажет время отправления и прибытия рейсов. Кроме того, приложение покажет количество остановок в пути, стоимость билетов, количество свободных мест на нужном рейсе.



Также с помощью приложения можно выбрать дату отправления на 2 месяца вперед, а также позволяет перейти на сервис покупки билетов.



Также сообщается, что в ближайшее время в приложении появятся функции броинрования электросамоката и аренды велосипедов, а также отображение уровеня загруженности наземного транспорта и загруженности дорог в реальном времени.