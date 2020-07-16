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Город (Москва и область)     16.07.2020 15:53

В приложении «Парковки Москвы» можно узнать, куда переместили автомобиль из-за аварийных работ

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Теги:  парковки Москвы  приложения  эвакуация автомобилей 

16 июля. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы и столичный комплекс ЖКХ совместно доработали приложение «Парковки Москвы», сообщается в telegram-канале дептранса.

Теперь в приложении можно узнать куда именно был перемещен автомобиль, если он был перемещен не за нарушение правил парковки, а по другим причинам, например, из-за аварийных работ.

Узнать локацию перемещенного автомобиля можно в разделе «Штрафы и эвакуации».


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Карта места

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Теги: 
парковки Москвы  приложения  эвакуация автомобилей 

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