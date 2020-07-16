16 июля. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы и столичный комплекс ЖКХ совместно доработали приложение «Парковки Москвы», сообщается в telegram-канале дептранса.
Теперь в приложении можно узнать куда именно был перемещен автомобиль, если он был перемещен не за нарушение правил парковки, а по другим причинам, например, из-за аварийных работ.
Узнать локацию перемещенного автомобиля можно в разделе «Штрафы и эвакуации».
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