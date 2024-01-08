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Город (Москва и область)     10.01.2024 10:27

В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы

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Теги:  погода  морозы  бавление  синоптик  Москва  Московская область 

10 января — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы после пика потепления, который ожидается со вторника, 9 января, по четверг, 11 января. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве».

"12 января, на следующий день после пика потепления, Москва вновь окажется в холодном атмосферном фронте. Так, в ночь с четверга на пятницу морозы окрепнут и составят минус 13–18 градусов. Днем температура будет держаться в диапазоне от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил синоптик.

Вплоть до 14 января морозы будут только усиливаться. Как отметил Ильин, столбик термометра опустится до -22 градусов ночью и -20 — днем. 14 января, в городе вновь начнется потепление, заключил синоптик.

В ближайшие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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Карта места

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Теги: 
погода  морозы  бавление  синоптик  Москва  Московская область 

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