В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы

10 января — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы после пика потепления, который ожидается со вторника, 9 января, по четверг, 11 января. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве».



"12 января, на следующий день после пика потепления, Москва вновь окажется в холодном атмосферном фронте. Так, в ночь с четверга на пятницу морозы окрепнут и составят минус 13–18 градусов. Днем температура будет держаться в диапазоне от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил синоптик.



Вплоть до 14 января морозы будут только усиливаться. Как отметил Ильин, столбик термометра опустится до -22 градусов ночью и -20 — днем. 14 января, в городе вновь начнется потепление, заключил синоптик.



В ближайшие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.