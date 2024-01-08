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В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы
10 января — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы после пика потепления, который ожи...
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09.01.2024, 14:47
Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением
9 января — Mossovetinfo.ru — ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован в соответ...
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08.01.2024, 12:42
Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года
8 января — Mossovetinfo.ru — Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года, показатели уже приблизил...