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Город (Москва и область)     20.07.2020 10:03

В рамках программы реновации в Москве идет переселение 148 домов

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Теги:  программа реновации жилья  жилье  программа реновации  снос пятиэтажек  переселение  реновация жилья  пятиэтажки 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Жители 148 домов переселяются в Москве в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на главу департамента Сергея Левкина.

Сообщается, что в ТиНАО смотровые ордера начали выдавать жителям 10 пятиэтажек в поселке Армейский. Новые квартиры им предоставляют в новостройках в поселке Шишкин лес.

Всего в Москве в рамках программы реновации ведено в эксплуатацию 58 домов, из которых 55 домов уже передано под заселение. В процессе строительства и проектирования находится еще 260 домов.


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Теги: 
программа реновации жилья  жилье  программа реновации  снос пятиэтажек  переселение  реновация жилья  пятиэтажки 

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