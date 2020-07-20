20 июля. Mossovetinfo.ru – Жители 148 домов переселяются в Москве в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на главу департамента Сергея Левкина.
Сообщается, что в ТиНАО смотровые ордера начали выдавать жителям 10 пятиэтажек в поселке Армейский. Новые квартиры им предоставляют в новостройках в поселке Шишкин лес.
Всего в Москве в рамках программы реновации ведено в эксплуатацию 58 домов, из которых 55 домов уже передано под заселение. В процессе строительства и проектирования находится еще 260 домов.
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