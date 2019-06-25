25 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья заключено 303 договора на покупку дополнительных квадратных метров, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, жители домов, которые попали в программу реновации, с интересом изучают предложения по покупке дополнительных площадей, так как это хорошая возможность улучшить жилищные условия.
Всего с начала реализации программы, было подана 361 заявка по покупке дополнительных площадей в рамках программы реновации. По 3030 заявкам договора уже заключены.
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