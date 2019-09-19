Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.09.2019 14:20

В районе Измайлово возводится жилой комплекс по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Измайлово  реновация жилья 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс по программе реновации жилья возводится в районе Измайлово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Жилой комплекс в Измайловском проезде строится по индивидуальному проекту и будет состоять из шести отдельно стоящих корпусов различной этажности. В общей сложности в комплексе будет 1025 квартир: 282 однокомнатных, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, 9 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных.

Двенадцать квартир будет приспособлено для нужд маломобильных граждан, в них будут расширены проходы, в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.

Все здания будут приспособлены для нужд маломобильных граждан, в каждом подъезде будут установлены датчики автоматического открывания и удерживания дверей. Кроме того, перед входными дверями будет устанавливается специальная кнопка, с помощью которой можно будет открыть дверь в автоматическом режиме.

На лестничных клетках домов будут установлены датчики движения, которые будут автоматически включать свет при появлении людей.

Первые этажи зданий будут нежилыми, там разместятся социально-бытовые организации: магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты, кружки и секции.

В вестибюлях зданий появятся комнаты консьержей, помещения для хранения колясок, кладовые, а также зоны почтовых ящиков.

В жилом комплексе будет оборудована подземная автостоянка, кроме того, парковочные места будут организованы на придомовой территории.

В дворах будут организованы места для отдыха, оборудованы детские и спортивные площадки, придомовую территорию озеленят и благоустроят.

В настоящее время строители возводят надземные части комплекса, сдать комплекс в эксплуатацию планируется в 2021 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Измайлово  реновация жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве 19-21 сентября

14:20 Город (Москва и область) В районе Измайлово возводится жилой комплекс по программе реновации

14:01 Город (Москва и область) Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на 20 сентября

13:46 Другое Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

12:49 Общество Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 28 сентября

Актуальные материалы

11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года

15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru