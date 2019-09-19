19 сентября, Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс по программе реновации жилья возводится в районе Измайлово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Жилой комплекс в Измайловском проезде строится по индивидуальному проекту и будет состоять из шести отдельно стоящих корпусов различной этажности. В общей сложности в комплексе будет 1025 квартир: 282 однокомнатных, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, 9 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных.
Двенадцать квартир будет приспособлено для нужд маломобильных граждан, в них будут расширены проходы, в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.
Все здания будут приспособлены для нужд маломобильных граждан, в каждом подъезде будут установлены датчики автоматического открывания и удерживания дверей. Кроме того, перед входными дверями будет устанавливается специальная кнопка, с помощью которой можно будет открыть дверь в автоматическом режиме.
На лестничных клетках домов будут установлены датчики движения, которые будут автоматически включать свет при появлении людей.
Первые этажи зданий будут нежилыми, там разместятся социально-бытовые организации: магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты, кружки и секции.
В вестибюлях зданий появятся комнаты консьержей, помещения для хранения колясок, кладовые, а также зоны почтовых ящиков.
В жилом комплексе будет оборудована подземная автостоянка, кроме того, парковочные места будут организованы на придомовой территории.
В дворах будут организованы места для отдыха, оборудованы детские и спортивные площадки, придомовую территорию озеленят и благоустроят.
В настоящее время строители возводят надземные части комплекса, сдать комплекс в эксплуатацию планируется в 2021 году.
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