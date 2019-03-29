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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.03.2019 12:05

В районе Котловка к заселению готовы два дома по программе реновации

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Теги:  Программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Два дома, построенных в рамках программы реновации жилья в районе Котловка, готовы к заселению, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Один из домов находится на Севастопольском проспекте, второй – на улице Дмитрия Ульянова. Их строительство было завершено в 2018 году. В домах 243 квартиры. Дома приспособлены для маломобильных граждан. На первом этаже одного из новых домов расположен Центр информирования населения. В новостройки переедут жители двух соседних пятиэтажек, построенных в 1962 году.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, сегодня жителям переселяемых пятиэтажек начали выдавать смотровые ордера на новые квартиры.


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Карта места

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Теги: 
Программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации 

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