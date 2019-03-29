29 марта. Mossovetinfo.ru – Два дома, построенных в рамках программы реновации жилья в районе Котловка, готовы к заселению, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Один из домов находится на Севастопольском проспекте, второй – на улице Дмитрия Ульянова. Их строительство было завершено в 2018 году. В домах 243 квартиры. Дома приспособлены для маломобильных граждан. На первом этаже одного из новых домов расположен Центр информирования населения. В новостройки переедут жители двух соседних пятиэтажек, построенных в 1962 году.
Как сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, сегодня жителям переселяемых пятиэтажек начали выдавать смотровые ордера на новые квартиры.
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