29 марта. Mossovetinfo.ru – Два дома, построенных в рамках программы реновации жилья в районе Котловка, готовы к заселению, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Один из домов находится на Севастопольском проспекте, второй – на улице Дмитрия Ульянова. Их строительство было завершено в 2018 году. В домах 243 квартиры. Дома приспособлены для маломобильных граждан. На первом этаже одного из новых домов расположен Центр информирования населения. В новостройки переедут жители двух соседних пятиэтажек, построенных в 1962 году.



Как сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, сегодня жителям переселяемых пятиэтажек начали выдавать смотровые ордера на новые квартиры.