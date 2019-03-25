25 марта. Mossovetinfo.ru – Подготовка к строительству дома по программе реновации жилья началась в московском районе Марьина Роща, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Новый дом будет построен на Шереметьевской улице. Он будет соответствовать всем стандартам программы реновации. Входы в подъезды будут приспособлены для маломобильных граждан и родителей с колясками, подъезды оборудуют домофонами. На первом этаже нового дома будет оборудован Центр информирования по переселению жителей.
По словам главы департамента Андрея Бочкарева, строители приступили к ограждению стройплощадки, обустройству бытового городка и прокладке временных дорог. В ближайшее время начнутся работы по перекладке инженерных сетей и выносу наружных опор освещения. После этого строители приступят к обустройству котлована.
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