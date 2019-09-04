4 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось на улице Веерная в районе Очаково-Матвеевское, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Дом на 446 квартир с подземной автостоянкой будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 178 однокомнатных квартир, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. Семь квартир будут специально приспособлены под нужды маломобильных граждан. Ширина проходов в таких квартирах будет не менее 2 метров, а в пожаробезопасных зонах и санузлах этих квартир установят переговорные устройства для связи с диспетчером.



В каждой секции дома будет установлено по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. В вестибюлях разместятся комнаты для консьержей, оборудованные санузлами, помещения для хранения колясок, кладовые для хранения уборочного инвентаря, а также зоны почтовых ящиков.



На первом этаже здания будут расположены нежилые помещения, в которых могут быть открыты магазины, салоны красоты, спортклубы и другие социально-бытовые предприятия.



Прилегающую территорию благоустроят, возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, разобьют газоны и цветники, оборудуют парковочные места.



В настоящее время рабочие уже провели ограждение стройплощадки и занимаются обустройством бытового городка и прокладкой временных дорог. Строительство дома планируется завершить в 2021 году.