1 октября. Mossovetinfo.ru – Расселение еще одной пятиэтажки началось в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества Москвы.



Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского вручены письма с предложениями равнозначного жилья. Новые квартиры жильцам расселяемой пятиэтажки предлагают в новостройке на Ленинском проспекте.



Начиная с сегодняшнего дня жильцы расселяемой пятиэтажки могут осмотреть предлагаемые новые квартиры и предоставить в центр информирования документы для переселения.