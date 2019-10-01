1 октября. Mossovetinfo.ru – Расселение еще одной пятиэтажки началось в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества Москвы.
Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского вручены письма с предложениями равнозначного жилья. Новые квартиры жильцам расселяемой пятиэтажки предлагают в новостройке на Ленинском проспекте.
Начиная с сегодняшнего дня жильцы расселяемой пятиэтажки могут осмотреть предлагаемые новые квартиры и предоставить в центр информирования документы для переселения.
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