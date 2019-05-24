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Город (Москва и область)     24.05.2019 11:04

В развитие трех московских промзон вложат 279 миллиардов рублей

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Теги:  промзоны  инвестиции 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ожидают, что в развитие трех московских промзон инвесторы вложат 279 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Комплексное развитие ожидает промзоны «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и «Авиамоторная». В них будут построены жилые дома, объекты общественного и производственного назначения. В общей сложности в трех промзонах будет построено около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Отмечается, что в промзонах будут созданы новые высокотехнологичные, экологически чистые производства. Они позволят создать новые рабочие места. Так, проектом развития промзон предусмотрено создание 17 тысяч новых рабочих мест в промзоне «Кунцево» и 13 тысяч рабочих мест в промзоне «Алтуфьевское шоссе» - более 13 тысяч рабочих мест.


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Теги: 
промзоны  инвестиции 

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