24 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ожидают, что в развитие трех московских промзон инвесторы вложат 279 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.



Комплексное развитие ожидает промзоны «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и «Авиамоторная». В них будут построены жилые дома, объекты общественного и производственного назначения. В общей сложности в трех промзонах будет построено около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.



Отмечается, что в промзонах будут созданы новые высокотехнологичные, экологически чистые производства. Они позволят создать новые рабочие места. Так, проектом развития промзон предусмотрено создание 17 тысяч новых рабочих мест в промзоне «Кунцево» и 13 тысяч рабочих мест в промзоне «Алтуфьевское шоссе» - более 13 тысяч рабочих мест.