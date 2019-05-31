31 мая. Mossovetinfo.ru – В результате грозы, в Москве упали 11 деревьев в разных районах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Упавшие деревья повредили 9 автомобилей и остановку общественного транспорта, люди не пострадали.



Гроза и шквалистый ветер обрушились на Москву в четверг, 30 мая. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В результате непогоды никто не пострадал.