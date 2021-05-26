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Город (Москва и область)     26.05.2021 08:52

в РЖД допустили переход МЦК на трехминутный интервал

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Теги:  МЦК  интервал движения  РЖД 

26 мая. Mossovetinfo.ru — К 2024 году движение поездов по МЦК может планируется перевести на трехминутный интервал, сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

«На сегодняшний момент у нас на МЦК поезда двигаются с интервалом четыре минуты. Мы обсуждаем вопрос по переходу на трехминутное движение. Это абсолютно другой процесс технически», - заявил Белозеров.

При этом, по словам главы РЖД, для того чтобы перейти на трехминутный интервал, необходимо организовать автоматизированное движение поездов.

В настоящее время РЖД намерен подготовить финансовую модель и выполнить свою часть подготовки к переходу на автоматизированное движение, после чего начать обсуждать переход с московскими властями, так как проект потребует финансовых затрат.

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Теги: 
МЦК  интервал движения  РЖД 

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