15 марта. Mossovetinfo.ru – Утверждено 10 стартовых площадок по программе реновации в районе Северное Измайлово, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам Собянина, Северное Измалйово является одним из самых крупных районов, в программу реновации в нем включено более 170 домов. В ближайшее время будет составлен проект планировки новых районов. После обсуждения и утверждения проекта станет понятно, сколько этапов потребуется для реализации программы реновации в данном районе.
Мэр Москвы подчеркнул, что дома в рамках программы реновации строятся максимально близко к тем домам, где горожане проживали до переселения, чтобы люди могли пользоваться теми же социальными объектами, которыми пользовались раньше. Однако, по словам Собянина, если появится необходимость в строительстве новых школ и детских садов, они будут построен.
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