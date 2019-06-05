5 июня. Mossovetinfo.ru – В Шереметьево открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя аэропорт получил в рамках проекта «Великие имена России».
Памятник, созданный народным художником России Александром Бугановым, представляет из себя фигуру поэта с книгой в руках, декламирующего стихи. На корешок книги нанесен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут скачивать произведения Пушкина в аудиоформате. Монумент установлен в атриуме зоны вылета терминала E.
Шереметьево стал первым российским аэропортом, открывшим монумент в честь выдающегося россиянина, чье имя он получил. 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ, о присвоении имен выдающихся соотечественников более чем 40 российским аэропортам. Памятники людям, в честь которых названы аэропорты, появятся в каждом из них.
13:32 Город (Москва и область) Мосгордума согласовала кандидатуру нового прокурора Москвы
13:18 Город (Москва и область) Тестировать технологию 5G в Москве будут на территории «Лужников» и «Москва-Сити»
12:43 Другое Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
12:27 Город (Москва и область) В Шереметьево открыли памятник Пушкину в честь присвоения аэропорту имени поэта
11:10 Происшествия Отель «Савой» в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая