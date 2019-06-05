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Город (Москва и область)     05.06.2019 12:27

В Шереметьево открыли памятник Пушкину в честь присвоения аэропорту имени поэта

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Теги:  аэропорты  Шереметьево  памятники  Пушкин 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В Шереметьево открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя аэропорт получил в рамках проекта «Великие имена России».

Памятник, созданный народным художником России Александром Бугановым, представляет из себя фигуру поэта с книгой в руках, декламирующего стихи. На корешок книги нанесен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут скачивать произведения Пушкина в аудиоформате. Монумент установлен в атриуме зоны вылета терминала E.

Шереметьево стал первым российским аэропортом, открывшим монумент в честь выдающегося россиянина, чье имя он получил. 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ, о присвоении имен выдающихся соотечественников более чем 40 российским аэропортам. Памятники людям, в честь которых названы аэропорты, появятся в каждом из них.


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Карта места

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Теги: 
аэропорты  Шереметьево  памятники  Пушкин 

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