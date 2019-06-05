5 июня. Mossovetinfo.ru – В Шереметьево открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя аэропорт получил в рамках проекта «Великие имена России».



Памятник, созданный народным художником России Александром Бугановым, представляет из себя фигуру поэта с книгой в руках, декламирующего стихи. На корешок книги нанесен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут скачивать произведения Пушкина в аудиоформате. Монумент установлен в атриуме зоны вылета терминала E.



Шереметьево стал первым российским аэропортом, открывшим монумент в честь выдающегося россиянина, чье имя он получил. 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ, о присвоении имен выдающихся соотечественников более чем 40 российским аэропортам. Памятники людям, в честь которых названы аэропорты, появятся в каждом из них.