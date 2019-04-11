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Город (Москва и область)     11.04.2019 22:22

В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации

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Теги:  реновация  программа реновации  программа реновации жилья  жилье  публичные слушания  переселение 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – В шести районах Москвы в четверг, 11 апреля, прошли первые публичные слушания по программе реновации жилья.

Слушания прошли в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В течение семи дней жители могут направить свои предложения и замечания. Сделать это можно в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.


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Карта места

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Теги: 
реновация  программа реновации  программа реновации жилья  жилье  публичные слушания  переселение 

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