11 апреля. Mossovetinfo.ru – В шести районах Москвы в четверг, 11 апреля, прошли первые публичные слушания по программе реновации жилья.



Слушания прошли в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.



В течение семи дней жители могут направить свои предложения и замечания. Сделать это можно в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.