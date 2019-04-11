11 апреля. Mossovetinfo.ru – В шести районах Москвы в четверг, 11 апреля, прошли первые публичные слушания по программе реновации жилья.
Слушания прошли в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
В течение семи дней жители могут направить свои предложения и замечания. Сделать это можно в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
16:32 Общество Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля
15:23 Город (Москва и область) Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы
14:00 Город (Москва и область) Первые 35 семей в Дмитровском районе Москвы получили квартиры по реновации
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы
19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы