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Город (Москва и область)     28.06.2021 09:44

В школах Москвы отменят бумажные медицинские карты

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Теги:  школы  дети  электронная медкарта 

28 июня. Mossovetinfo.ru - В московские школы больше не понадобится предоставлять медицинскую карту ребенка в бумажном виде, карта будет оформляться в электронном виде, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных», - сообщила вице-мэр.

При этом, электронная медкарта школьника будет автоматически обновляться. Например, в нее автоматически будут заноситься данные о прививках.

Электронные карты будут приведены к единому формату. В них будут содержаться данные об ученике, его родителях сведения об успеваемости ученика и документы, представленные в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru. При переходе в другую школу, карта автоматически будет переправлена в новое образовательное учреждение.

С 1 сентября электронные медицинские карты оформят всем первоклассникам и детям, которые пойдут в детские сады. Остальным школьникам электронные медкарты оформят в течение года.

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Карта места

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Теги: 
школы  дети  электронная медкарта 

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