8 сентября. Mossovetinfo.ru – два сбоя произошли в системе электронного голосования в Москве, работа системы приостановлена на один час, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко.
По словам Костырко, сбой произошел из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней. Работа системы онлайн-голосования приостановлена на час, за это время система должна быть перезапущена с резервного оборудования.
Электронное голосование в порядке эксперимента проходит в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Для того, чтобы проголосовать через интернет, нужно было заранее подать заявку. Те, кто это не сделали, могут проголосовать обычным способом, придя на свой избирательный участок.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.
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