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Город (Москва и область)     28.08.2022 12:31

В столичном регионе снова ухудшилась экологическая ситуация - Центр ФОБОС

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Теги:  Москва  смог  воздух  экология 

28 августа, Mossovetinfo.ru - В столичном регионе снова ухудшилась экологическая ситуация! Из-за юго-восточного выноса воздушных масс и инверсии
В Москве и окрестностях с 5 часов утра метеостанции фиксируют явление “дым” и “мгла” с ухудшением видимости до 4–5 км, обусловленные очагами пожаров в Рязанской области – в воздухе стойкий запах гари, - сообщает Центр ФОБОС (сайт Метеоновости).

"К 9 часам утра в небе появился чёрный инверсионный дым, который зафиксировали 10 метеостанций столичного региона – это когда дым от продуктов горения накапливается под инверсионным задерживающем слоем", - отмечается в сообщении. Также дым фиксируется еще на 7 метеостанциях Подмосковья/

Накануне на сайте правительства России сообщили, что лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы и принято решение о начале вывода из Рязанской области людей и техники, привлеченных из Москвы.

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Теги: 
Москва  смог  воздух  экология 

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