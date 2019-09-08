8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве началось голосование на выборах в Московскую городскую Думу (Мосгордуму). Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.



Москвичи выбирают 45 депутатов Мосгордумы в 45 одномандатных округах. Депутатов Мосгордумы выбирают на 5 лет. Всего в Москве открыто 3616 избирательных участков.



В столице впервые проходит электронное голосование. В качестве эксперимента проголосовать через интернет могут жители трех избирательных округов.



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