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Город (Москва и область)
20.08.2026, 09:26
В сторону Московского региона ночью 20 августа летело 250 БПЛА, 28 уничтожено в регионе - Собянин
20 августа — Mossovetinfo.ru — В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая ...
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Город (Москва и область)
18.08.2026, 22:12
Энергоснабжение потребителей Москвы осуществляется в штатном режиме - власти
18 августа — Mossovetinfo.ru — Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщила прес...
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Город (Москва и область)
18.08.2026, 08:10
Над Подмосковьем ночью 18 августа сбиты сотни БПЛА – губернатор МО, мэр Москвы
18 августа — Mossovetinfo.ru — Над территорией Московской области ночью 18 августа «было сбито более 150 БПЛА. Они унич...