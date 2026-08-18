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Город (Москва и область)     20.08.2026 09:26

В сторону Московского региона ночью 20 августа летело 250 БПЛА, 28 уничтожено в регионе - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Минобороны  ПВО  Россия  Москва  Подмосковье  сводка  Собянин  20 августа 

20 августа — Mossovetinfo.ru — В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом в своих информационных каналах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также утром 20 августа 2026 года Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 августа до 8.00 мск 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Минобороны  ПВО  Россия  Москва  Подмосковье  сводка  Собянин  20 августа 

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