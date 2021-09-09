В СВАО появится шесть индустриальных кварталов

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Шесть индустриальных кварталов появятся в четырех районах Северо-Восточного административного округа в рамках проекта комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По два индустриальных квартала появятся в районах Бутырский и Северное Медведково, по одном - в районах Отрадное и Алтуфьевский.



Новые индустриальные кварталы появятся на месте бывших промзон. Размер участков варьируется от 1,4 до 29 гектаров. В рамках создания индустриальных кварталов будет построено более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 497 тысяч квадратных метров займут современные производства, а еще 697 тысяч квадратных метров - общественно-деловые объекты.



Также предусмотрено строительство 337,5 тысячи квадратных метров жилья, треть которого будет построена по программе реновации.



По словам Ефимова, в результате создания индустриальных кварталов город получит порядка 44 тысяч новых рабочих мест. А помимо производственных площадей, общественно-деловых объектов и жилья, появятся также новые школы, детские сады и поликлиники.