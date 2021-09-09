 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     09.09.2021 13:38

В СВАО появится шесть индустриальных кварталов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  индустриальные кварталы  СВАО  Алтуфьевский район  Северное Медведково  Бутырский район  Отрадное 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Шесть индустриальных кварталов появятся в четырех районах Северо-Восточного административного округа в рамках проекта комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По два индустриальных квартала появятся в районах Бутырский и Северное Медведково, по одном - в районах Отрадное и Алтуфьевский.

Новые индустриальные кварталы появятся на месте бывших промзон. Размер участков варьируется от 1,4 до 29 гектаров. В рамках создания индустриальных кварталов будет построено более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 497 тысяч квадратных метров займут современные производства, а еще 697 тысяч квадратных метров - общественно-деловые объекты.

Также предусмотрено строительство 337,5 тысячи квадратных метров жилья, треть которого будет построена по программе реновации.

По словам Ефимова, в результате создания индустриальных кварталов город получит порядка 44 тысяч новых рабочих мест. А помимо производственных площадей, общественно-деловых объектов и жилья, появятся также новые школы, детские сады и поликлиники.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  индустриальные кварталы  СВАО  Алтуфьевский район  Северное Медведково  Бутырский район  Отрадное 

Возврат к списку

Лента новостей

17:23 Мнения Глава ЦБ Швеции предупредил о крахе биткоина

16:06 Власть Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам

15:33 Город (Москва и область) В пойме реки Чермянки появится четыре теннисных корта

14:39 Город (Москва и область) В центре Москвы пройдет акция в поддержку животных из приютов

14:08 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru