14 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с ожидающимися дождями ГУП «Мосводосток» привлек к дежурству 1 190 сотрудников, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
Кроме того, для предупреждения появлений временных скоплений воды во дворах и на проезжей части, в готовности находится около 200 единиц техники, в том числе специализированной.
Ранее МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что в ближайшие часы в Москве ожидаются ливневые грозовые дожди, сильный порывистый ветер и град. По прогнозам синоптиков, 14 июня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
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