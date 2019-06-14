14 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с ожидающимися дождями ГУП «Мосводосток» привлек к дежурству 1 190 сотрудников, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.



Кроме того, для предупреждения появлений временных скоплений воды во дворах и на проезжей части, в готовности находится около 200 единиц техники, в том числе специализированной.



Ранее МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что в ближайшие часы в Москве ожидаются ливневые грозовые дожди, сильный порывистый ветер и град. По прогнозам синоптиков, 14 июня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.