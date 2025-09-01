 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     04.09.2025 09:18

В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат

4 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 6 сентября, в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта, который продолжится выставкой трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Праздничная программа парада ретротранспорта начнется в 11:30 со старта колонны от станции метро «Новокузнецкая». В ней будет представлено 15 ретротрамваев.
Выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре будет работать с 12:00 до 18:00.

Для посетителей подготовили обширную программу с бесплатными угощениями и развлечениями для детей. Еще организуют специальные фотозоны. Кроме того, здесь пройдут выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и приглашенного музыканта Дениса Майданова. Атмосферу прошлых лет помогут воссоздать исторические реконструкторы.

В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат.

Так, с 08:30 до 11:30 закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.
С 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени — не более 10 минут — будут закрывать участки:
— в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста;
— на Большом Устьинском мосту;
— в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы;
— по Яузскому бульвару от Яузской улицы до Подколокольного переулка;
— по Покровскому бульвару от Подколокольного переулка до улицы Покровки.
С 11:00 до 18:00 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
Кроме того, с 00:01 6 сентября и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

Водителей просят заранее планировать маршруты. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

