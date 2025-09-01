4 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 6 сентября, в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта, который продолжится выставкой трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Праздничная программа парада ретротранспорта начнется в 11:30 со старта колонны от станции метро «Новокузнецкая». В ней будет представлено 15 ретротрамваев.Выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре будет работать с 12:00 до 18:00.Для посетителей подготовили обширную программу с бесплатными угощениями и развлечениями для детей. Еще организуют специальные фотозоны. Кроме того, здесь пройдут выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и приглашенного музыканта Дениса Майданова. Атмосферу прошлых лет помогут воссоздать исторические реконструкторы.В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат.Так, с 08:30 до 11:30 закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.С 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени — не более 10 минут — будут закрывать участки:— в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста;— на Большом Устьинском мосту;— в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы;— по Яузскому бульвару от Яузской улицы до Подколокольного переулка;— по Покровскому бульвару от Подколокольного переулка до улицы Покровки.С 11:00 до 18:00 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.Кроме того, с 00:01 6 сентября и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.Водителей просят заранее планировать маршруты. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).