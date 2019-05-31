31 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в Таганском районе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, в настоящее время завершается разработка проекта дома. Он будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет три секции в 8, 12 и 14 этажей. Дом будет рассчитан на 378 квартир: 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатных. Фасады здания будут вентилируемыми, кроме того, будут обустроены ниши под кондиционеры. Проектом предусмотрен также одноуровневый подземный паркинг.



В каждой секции здания будет вестибюль с лифтовыми холлами, в каждом подъезде будет по два лифта – грузоподъемностью в 400 и 1000 килограмм. Также в подъездах будут расположены комнаты дежурного, места для колясок, зона почтовых ящиков, комнаты для хранения уборочного инвентаря и технические помещения.



Первый этаж дома будет нежилым, в нем расположат магазины, кафе, спортивный клуб, салон красоты, социальные объекты.

Проект здания предполагает создание безбарьерной среды для инвалидов в самом здании и на прилегающей территории.



Территория вокруг дома будет благоустроена, будут оборудованы детская и спортивная площадки, зоны отдыха, высажены деревья и кустарники.



Ввод дома в эксплуатацию запланирован в 2021 году.