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Город (Москва и область)     31.05.2019 13:53

В Таганском районе Москвы построят жилой дом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  реновация жилья 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в Таганском районе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, в настоящее время завершается разработка проекта дома. Он будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет три секции в 8, 12 и 14 этажей. Дом будет рассчитан на 378 квартир: 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатных. Фасады здания будут вентилируемыми, кроме того, будут обустроены ниши под кондиционеры. Проектом предусмотрен также одноуровневый подземный паркинг.

В каждой секции здания будет вестибюль с лифтовыми холлами, в каждом подъезде будет по два лифта – грузоподъемностью в 400 и 1000 килограмм. Также в подъездах будут расположены комнаты дежурного, места для колясок, зона почтовых ящиков, комнаты для хранения уборочного инвентаря и технические помещения.

Первый этаж дома будет нежилым, в нем расположат магазины, кафе, спортивный клуб, салон красоты, социальные объекты.
Проект здания предполагает создание безбарьерной среды для инвалидов в самом здании и на прилегающей территории.

Территория вокруг дома будет благоустроена, будут оборудованы детская и спортивная площадки, зоны отдыха, высажены деревья и кустарники.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован в 2021 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  реновация жилья 

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